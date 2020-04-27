Кличко придумал, что делать с бросавшимся на полицейских заместителем

«Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00», — написал Кличко.
Инцидент с участием Слончака произошел на улице Льва Толстого. Патрульные за нарушение ПДД остановили автомобиль, за рулем которого была депутат Киеврады Людмила Костенко, а на пассажирском месте сидел Владимир Слончак. Замглавы КГГА стал угрожать полицейским увольнением и бросаться на одного из них.
Недавно в окружении Кличко разгорался еще один скандал. Тогда его первого зама Николая Поворозника обвинили во взяточничестве.