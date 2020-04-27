Кличко придумал, что делать с бросавшимся на полицейских заместителем

Глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко принял решение относительно своего заместителя Владимира Слончака, который накануне угрожал патрульным полицейским. Об этом он сообщил 27 апреля на своей странице в Facebook

«Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально. Смотрите брифинг в 12:00», — написал Кличко.

«Да вы знаете, кто мы?»: в центре Киева задержали агрессивного зама Кличко, пострадал полицейский © Benjamin Hahn / flickr Людмила Костенко, а на пассажирском месте сидел Владимир Слончак. Замглавы КГГА стал угрожать полицейским увольнением и бросаться на одного из них.

Недавно в окружении Кличко разгорался еще один скандал. Тогда его первого зама Николая Поворозника обвинили во взяточничестве.