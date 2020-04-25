В интервью изданию Украина.ру руководитель российского Центра изучения афганской политики Андрей Серенко констатировал, что никакого сплочения среди стран бывшего СССР в условиях пандемии не происходит, наоборот, только фрагментация

Эпидемия COVID-19 проверяет на прочность не только национальные системы здравоохранения, но и отношения между странами. «Другого пути нет»: президент Казахстана высказался о сроках окончания карантина © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«Россия никаких интеграционных инициатив в разгар пандемии не предпринимает. Наоборот, усиливается фрагментация постсоветского пространства не только на уровне бывших республик, которые отделены карантинными барьерами, но и внутри самой России произошло невольное психологическое обособление регионов друг от друга», — сказал руководитель российского Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру.

Эксперт видит на уровне России и постсоветского пространства только стремление к обособлению и дезинтеграции на уровне пока только эмоциональных вещей.

«Очевидно, что на уровне постсоветского пространства, на уровне республик СНГ, которые ещё дорожат ценностями интеграции, потребность в структуре, которая будет реагировать на чрезвычайные ситуации, таком постсоветском МЧС, на мой взгляд, есть. Сегодня нужен не столько ЕАЭС, не ОДКБ, не таможенный союз в чистом виде, а союз координации действий в чрезвычайной ситуации», — уверен Серенко.

По его словам, в сложившейся ситуации очень эффективно действовал НАТО — альянс наладил логистику, переброску грузов, людей, — и России следовало бы изучить этот опыт, чтобы создать подобную конструкцию.