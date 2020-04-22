Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» в основном забирает голоса людей, которые последние несколько лет вообще не ходят на выборы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Сергей Белашко

Политолог Белашко: Зеленский остается представителем сил Майдана в Украине © Facebook, Сергей Белашко

«Таких по Украине около 15%, которые считают, что независимость Украины лучше ликвидировать, присоединиться к России или расчленить страну на несколько государств. Не имея возможности получить свое политическое представительство, эти люди ушли во внутреннюю эмиграцию. Сейчас Медведчук и Рабинович пытаются их из этой эмиграции вытащить и убедить, что есть шанс на то, что они будут услышаны и представлены», — расскакзал собеседник издания.

Сергей Белашко добавил, что, как ни парадоксально, избиратели чаще уходят от партии Владимира Зеленского к Петру Порошенко.

Полностью интервью можно прочитать здесь.