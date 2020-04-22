По его словам, речь идет о той части электората, которая настроена жестко антиукраински.
«Таких по Украине около 15%, которые считают, что независимость Украины лучше ликвидировать, присоединиться к России или расчленить страну на несколько государств. Не имея возможности получить свое политическое представительство, эти люди ушли во внутреннюю эмиграцию. Сейчас Медведчук и Рабинович пытаются их из этой эмиграции вытащить и убедить, что есть шанс на то, что они будут услышаны и представлены», — расскакзал собеседник издания.
Сергей Белашко добавил, что, как ни парадоксально, избиратели чаще уходят от партии Владимира Зеленского к Петру Порошенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.