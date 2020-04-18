В США «Церковь здоровья и исцеления Genesis II» распространяла «средство для лечения коронавируса», которое оказалось отбеливателем, вызывавшим понос, рвоту и обезвоживание. Об этом сообщило американское издание Washington Times

Средство называлось Miracle Mineral Solution (MMS) и состояло из двух компонентов, которые надо было смешивать: хлорита натрия и «активатора», в роли которого выступала соляная кислота.

Как выяснилось, в результате химической реакции получался отбеливатель, вызывавший указанные выше негативные реакции.

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Однако наказание за эти деяния было более чем мягким: американский федеральный судья лишь постановил прекратить продажи «чудодейственного средства».