Средство называлось Miracle Mineral Solution (MMS) и состояло из двух компонентов, которые надо было смешивать: хлорита натрия и «активатора», в роли которого выступала соляная кислота.
Как выяснилось, в результате химической реакции получался отбеливатель, вызывавший указанные выше негативные реакции.
Тем не менее религиозные деятели продавали его как лекарство от рака, СПИДа, болезни Альцгеймера и рассеянного склероза, а к концу марта в этот список заболеваний добавили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Однако наказание за эти деяния было более чем мягким: американский федеральный судья лишь постановил прекратить продажи «чудодейственного средства».