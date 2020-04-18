Еврокомиссия подготовила новые рекомендации по внедрению временного ограничения на необязательные поездки в Евросоюз для граждан третьих стран. Об этом на днях сообщила пресс-служба посольства Украины в Эстонии

«Для ЕС это — экзистенциальный кризис»: глава дипломатии Евросоюза о пандемии © wikipedia.org продлевается с 90/180 дней до «временного проживания», обеспечивается упрощенный транзитный режим для репатриации граждан ЕС и членов их семей.

При этом пограничным органам ЕС разрешается отказывать во въезде гражданам третьих стран в случае, если они имеют соответствующие симптомы, находились в зоне риска заражения и могут потенциально составлять угрозу для здоровья населения.

Государства-члены ЕС могут требовать от граждан, въезжающих на их территорию, пройти самоизоляцию или подобные мероприятия после их возвращения из региона, который пострадал от коронавируса.

Консульским учреждениям государств-членов ЕС предлагается предоставлять минимальные услуги для оформления виз конкретным категориям заявителей (участников мероприятий по военным вопросам или безопасности, по неотложным медицинским причинам, других категорий, определенных в пункте 1 рекомендаций и т.д.). Кроме этого, от лиц, получивших визы, при пересечении границы требовать обоснования их поездки с просьбой предоставить подтверждающие документы, а также информировать о необходимости пройти обследование состояния здоровья и, в определенных случаях, соблюдать режим самоизоляции после прибытия на территорию ЕС.