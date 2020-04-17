В постановлении правительства указывается, что государственные органы и организации могут на добровольной основе провести субботник на рабочих местах.
Половина средств, заработанных на субботнике, пойдет на восстановление историко-культурных ценностей и подготовку детских лагерей к новому сезону. Вторую половину отдадут на создание единого музейного квартала Национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной деревни Олы.
Согласно последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 4 204 случая заражения коронавирусом, 40 человек скончались, 203 выздоровели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее признал наличие вспышки заболеваемости COVID-19 в стране, однако отказался вводить карантинные меры.