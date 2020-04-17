Власти Белоруссии, несмотря на пандемию коронавируса, не планируют отменять республиканский субботник, назначенный на 25 апреля. Об этом накануне сообщил портал Tut.by

В постановлении правительства указывается, что государственные органы и организации могут на добровольной основе провести субботник на рабочих местах.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 4 204 случая заражения коронавирусом, 40 человек скончались, 203 выздоровели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее признал наличие вспышки заболеваемости COVID-19 в стране, однако отказался вводить карантинные меры.