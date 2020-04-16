МВФ заставляет Украину ради кредитов выставлять свои земли на распродажу, однако к целому ряду других стран Международный валютный фонд относится гораздо более лояльно. Это следует из сообщения на сайте МВФ, опубликованного 16 апреля

Суверенитет оптом и в розницу: как рынок земли изменит Украину

Как заявляется, отсрочка платежей обойдется фонду в $213 млн. Еще $1,4 млрд фонд собирает для того, чтобы отложить выплаты на 2 года. Однако на текущий момент собрано только $185 млн.

В числе стран, которые, в отличие от Украины, смогли договориться с МВФ об отсрочке, Таджикистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Нигер, Руанда и еще целый ряд слабо развитых африканских стран.