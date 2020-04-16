В нем, в частности, сказано, что одобрена отсрочка на полгода по обслуживанию долга перед МВФ для 25 стран из-за эпидемии коронавируса.
Как заявляется, отсрочка платежей обойдется фонду в $213 млн. Еще $1,4 млрд фонд собирает для того, чтобы отложить выплаты на 2 года. Однако на текущий момент собрано только $185 млн.
В числе стран, которые, в отличие от Украины, смогли договориться с МВФ об отсрочке, Таджикистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Нигер, Руанда и еще целый ряд слабо развитых африканских стран.