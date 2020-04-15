ФСБ распространила кадры задержания украинских диверсантов, планировавших теракты в Крыму. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило агентство РИА Новости

В Крыму задержали группу украинских шпионов, готовивших теракты на полуострове © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк Олега Ахмедова.

На кадрах видно, как правоохранители достают из-под земли различные свертки со взрывоопасными предметами, с помощью которых злоумышленники, вероятно, планировали устраивать теракты.

В настоящее время подозреваемые задержаны, один из них находится в СИЗО, другая — под домашним арестом, ввиду того, что у женщины есть несовершеннолетние дети.