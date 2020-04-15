Ранее сотрудники ФСБ задержали группу украинских разведчиков, вербовавших россиян и планировавших теракты на полуострове. Действовала она под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки — полковника Олега Ахмедова.
На кадрах видно, как правоохранители достают из-под земли различные свертки со взрывоопасными предметами, с помощью которых злоумышленники, вероятно, планировали устраивать теракты.
В настоящее время подозреваемые задержаны, один из них находится в СИЗО, другая — под домашним арестом, ввиду того, что у женщины есть несовершеннолетние дети.