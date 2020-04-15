«Apple выпустила инструмент для анализа тенденций мобильности данных от Apple Maps, чтобы поддержать эффективную работу, проводимую по всему миру, по снижению темпов распространения COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Apple Maps может определить, сколько людей пользуются личным и общественным транспорте или ходят пешком в 63 странах мира и регионах. Таким образом, компания может помочь правительствам и работникам сферы здравоохранения модифицировать дорожное движение согласно продиктованным коронавирусом требованиям.
Эти данные будут поступать от запросов о маршруте. Личности пользователей при этом останутся анонимными. В компании заверили, что они будут продолжать заботиться о защите частной информации своих клиентов.
По последним данным, в мире зафиксировано уже свыше 2 миллионов случаев заболевания коронавирусом, из которых 127,6 тысяч стали летальными. Многие страны ввели карантин или режим ЧС/ЧП, предполагающие, в частности, ограничение передвижения граждан.