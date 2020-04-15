«Секс-машина». Помощник «Слуги народа» с большим органом показал, как надо обслуживать депутата
«Секс-машина». Помощник «Слуги народа» с большим органом показал, как надо обслуживать депутата
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В резюме Долгих указала, что работала барменом-кассиром в Виннице и хостес в Киеве. Она окончила Киевский национальный университет культуры и искусств. Среди своих навыков Долгих указала умение работать в команде, общение с клиентами и оказывать помощь.

«Только подала декларацию на должность. Еще 2 года назад искала работу через интернет. А раньше выпускница "кулька" Поплавского работала в сфере хостес. И вот нашла-таки соответствующую работу! Респект!» — написал Дмитрук. 

Под публикацией пользователи возмутились назначением Долгих, выразив опасения, что «это только начало».    