Новая помощница премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Алина Долгих опубликовала электронную декларацию, за которую ее осудили в соцсетях. Информацию о Долгих 14 апреля обнародовал в Facebook пользователь Вадим Дмитрук

«Секс-машина». Помощник «Слуги народа» с большим органом показал, как надо обслуживать депутата © instagram.com/nick_shef

«Только подала декларацию на должность. Еще 2 года назад искала работу через интернет. А раньше выпускница "кулька" Поплавского работала в сфере хостес. И вот нашла-таки соответствующую работу! Респект!» — написал Дмитрук.

Под публикацией пользователи возмутились назначением Долгих, выразив опасения, что «это только начало».