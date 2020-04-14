Коронавирус обнаружили у 34 сотрудников Большого театра. Об этом 13 апреля сообщает РБК со ссылкой на гендиректора театра Владимира Урина

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Всех заболевших отстранили от работы, в том числе от организации концерта «Мы вместе», и отправили на карантин.

Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 11 апреля. В организации концерта были задействованы несколько сотен человек, в том числе и актеры Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, певцы Николай Расторгуев, Дима Билан, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, композитор Игорь Крутой, скрипач Вадим Репин и другие деятели искусства.

Накануне певец Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннюю пневмонию, сообщил, что его тест на COVID-19 также оказался положительным.