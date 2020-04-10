В мае этого года страны ОПЕК+ готовы снизить нефтедобычу на 10 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в коммюнике, подписанном по итогам встречи стран-участниц, передает 10 апреля "Интерфакс"

Ищенко описал, что станет с Саудовской Аравией, если цены на нефть и дальше будут низкими © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В случае реализации соглашения Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн б/с.

С июля по декабрь Россия и Саудовская Аравия смогут добывать 8,99 млн, а дальнейшем — по 9,495 млн баррелей в сутки.

«Вышеуказанное соглашение зависит от согласия Мексики, включая добровольную корректировку в прилагаемых таблицах», — говорится в документе.

Как стало известно, министр энергетики Мексики не согласилась с такими сокращениями и покинула заседание, которое длилось 11 часов.

Накануне встречи ОПЕК+ президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом. По итогам разговора хозяин Белого дома заявил, что страны ОПЕК+ близки к заключению сделки.