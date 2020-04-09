Эпидемия коронавируса в Казахстане породила множество самых нелепых фейков. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

«Вплоть до того, что китайцы массово принимают ислам, потому что вирус якобы не берет мусульман. Или что во время недавнего погрома дунган в Джамбульской области казахи таким образом боролись с предтечей коронавируса… Но там тоже создана специальная структура в рамках Комитета нацбезопасности, которая быстро вычисляет фейкометчиков. Причем там стараются не рублем бить, как в России, а на два-три года отправляют на стройки народного хозяйства», — рассказал собеседник издания.

Грозин объяснил, почему дунгане стали жертвами этнических погромов в Казахстане © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

В результате конфликта погибли десять человек, еще сорок пострадали. Причиной беспорядков, по официальной версии, стала бытовая ссора.