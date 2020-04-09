«Вплоть до того, что китайцы массово принимают ислам, потому что вирус якобы не берет мусульман. Или что во время недавнего погрома дунган в Джамбульской области казахи таким образом боролись с предтечей коронавируса… Но там тоже создана специальная структура в рамках Комитета нацбезопасности, которая быстро вычисляет фейкометчиков. Причем там стараются не рублем бить, как в России, а на два-три года отправляют на стройки народного хозяйства», — рассказал собеседник издания.
Беспорядки в Кордайском районе Казахстана, где основную часть населения составляют потомки китайских мусульман дунгане, вспыхнули в феврале этого года.
В результате конфликта погибли десять человек, еще сорок пострадали. Причиной беспорядков, по официальной версии, стала бытовая ссора.