Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Случаи подозрений зарегистрированы во всех регионах Украины. В то же время ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области.

«Поэтому у нас сегодня работают медицинские бригады, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно работают эксперты вирусологи. Поэтому феномен Николаевской области будет также детально рассмотрен. Почему именно там не зарегистрированы случаи», — заявил Ляшко.

При этом он не исключает, что в Николаевской области могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.    