Случаи подозрений зарегистрированы во всех регионах Украины. В то же время ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области.
«Поэтому у нас сегодня работают медицинские бригады, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно работают эксперты вирусологи. Поэтому феномен Николаевской области будет также детально рассмотрен. Почему именно там не зарегистрированы случаи», — заявил Ляшко.
При этом он не исключает, что в Николаевской области могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.