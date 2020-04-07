Минздрав Украины считает феноменом отсутствие коронавируса в Николаевской области, но не исключает нарушение алгоритмов диагностирования. Об этом 7 апреля заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в YouTube

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Поэтому у нас сегодня работают медицинские бригады, в состав которых входят представители ГСЧС, Минздрава, а также отдельно работают эксперты вирусологи. Поэтому феномен Николаевской области будет также детально рассмотрен. Почему именно там не зарегистрированы случаи», — заявил Ляшко.

При этом он не исключает, что в Николаевской области могут быть нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.