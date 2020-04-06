Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое вводит ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и рядом других изделий медицинского назначения. Об этом 6 апреля сообщил сайт РБК

Данным постановлением правительства России ограничиваются возможности продавцов увеличивать цены на медицинские маски, перчатки и респираторы.

«Опубликованным на сайте Кабмина документом устанавливается особый перечень товаров, на торговлю которыми введены ограничения. В список вошли: медицинские маски, фильтрующие респираторы, медицинские перчатки, марля, комплекты защитной одежды и одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов», — цитирует постановление правительства издание.

Кроме того, подписанное главой Кабмина Михаилом Мишустиным постановление запрещает розничную торговлю подобными товарами в неспециализированных магазинах или торговых точках, у которых отсутствует лицензия на осуществление фармацевтической деятельности «в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения». Мир в карантине. Одни боятся коронавируса, другие — кризиса © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Аптекам и другим организациям, у которых такая лицензия есть, разрешается увеличивать отпускную цену включенных данных медицинских товаров не более чем на 10 коп. за штуку или другую единицу товара.

Оптовикам, в свою очередь, запрещено увеличивать закупочную цену более чем на 10% «на каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок».

В постановлении правительства особо подчеркивается, что несоблюдение установленных правил будет считаться «нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических» и караться в соответствии с законодательством РФ.