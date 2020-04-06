В киевском Гидропарке произошел конфликт между полицией и ультраправыми, требующими открыть уличную качалку из-за чего был перекрыт остров, где она находится. Об этом 6 апреля сообщает «Страна»

Аваков предложил Зеленскому услуги неонацистов — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении.

По данным издания, активисты — это известные в определенных кругах люди, которые участвовали в столкновениях на столичных стройках.

Заезд на мост перекрыли тремя машинами. Работу ведет полиция диалога. Некоторые из активистов провоцируют конфликт, и время от времени пытаются пройти. Нескольких человек задержала полиция.