«Утром в понедельник, 6 апреля, в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, начался конфликт. Туда пришли активисты и требуют пропустить. Говорят, что ограничивать передвижение незаконно», — говорится в сообщении.
По данным издания, активисты — это известные в определенных кругах люди, которые участвовали в столкновениях на столичных стройках.
Заезд на мост перекрыли тремя машинами. Работу ведет полиция диалога. Некоторые из активистов провоцируют конфликт, и время от времени пытаются пройти. Нескольких человек задержала полиция.