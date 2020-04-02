Украинская партия власти не планирует переноса местных выборов на Украине. Об этом, как пишет газета «Сегодня», заявил депутат от «Слуги народа» Александр Качура 2 апреля

По его словам, фракция обсуждала такой перенос, однако решили повременить с таким решением. К вопросу вернутся, если эпидемия не утихнет и карантин будет продлен.

Западные СМИ: Украина в огне коронавируса и кибервойны © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В частности, благодаря сокращению числа местных советов согласно принятому закону о децентрализации для проведения выборов потребуется существенно меньшая сумма.