По его словам, фракция обсуждала такой перенос, однако решили повременить с таким решением. К вопросу вернутся, если эпидемия не утихнет и карантин будет продлен.
Он отметил, что, хотя бюджет был пересмотрен, и часть средств, зарезервированных под выборы, пришлось пустить на борьбу с эпидемией, оставшихся денег хватит на то, чтобы провести голосование на местах.
В частности, благодаря сокращению числа местных советов согласно принятому закону о децентрализации для проведения выборов потребуется существенно меньшая сумма.