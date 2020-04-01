«Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для строительства дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий», — заявил Шмыгаль на ежедневном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.
Отмечается, что правительство рассмотрит вариант финансовой помощи самым бедным слоям населения Украины на время карантина.
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 пациентов скончались, 10 выздоровели. В связи с распространением заболевания украинские власти с 17 марта объявили в стране всеобщий карантин, а с 26 марта — режим ЧС.