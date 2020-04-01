Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство готовит программу по созданию рабочих мест для тех, кто потерял работу из-за карантина или был вынужден вернуться в страну из-за границы. Об этом в среду, 1 апреля, сообщила пресс-служба Офиса президента

«Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для строительства дорог, укладки тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий», — заявил Шмыгаль на ежедневном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 пациентов скончались, 10 выздоровели. В связи с распространением заболевания украинские власти с 17 марта объявили в стране всеобщий карантин, а с 26 марта — режим ЧС.