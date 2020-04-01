Только 21% опрошенных считают, что информация правительства об эпидемии объективна, 53% считают, что власть преуменьшает серьезность ситуации, 11% полагают, что в данных властей есть преувеличение.
При этом выросло число жителей Украины, считающих эпидемию коронавируса в стране реальной проблемой.
По данным «Рейтинга», если ранее только 73% граждан считали серьезной проблемой пандемию, то теперь таких 87%. При этом 51% опрошенных считают коронавирус угрозой лично для себя и своей семьи, а 41% не видят угрозы.
Согласно пресс-релизу, три четверти респондентов больше волнуются насчет того, что их близкие заболеют коронавирусом, о собственном здоровье пекутся меньше (58%), при этом 42% не беспокоятся вообще.