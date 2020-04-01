Большинство жителей Украины не верят официальным данным о распространении коронавируса в стране, сообщила 1 апреля социологическая группа «Рейтинг», которая с 25 по 30 марта провела соответствующий опрос

Только 21% опрошенных считают, что информация правительства об эпидемии объективна, 53% считают, что власть преуменьшает серьезность ситуации, 11% полагают, что в данных властей есть преувеличение.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 1 апреля

По данным «Рейтинга», если ранее только 73% граждан считали серьезной проблемой пандемию, то теперь таких 87%. При этом 51% опрошенных считают коронавирус угрозой лично для себя и своей семьи, а 41% не видят угрозы.

Согласно пресс-релизу, три четверти респондентов больше волнуются насчет того, что их близкие заболеют коронавирусом, о собственном здоровье пекутся меньше (58%), при этом 42% не беспокоятся вообще.