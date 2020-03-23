Согласно данным сайта, все зависит от возраста, пола и страны проживания.
Пользователям предлагается заполнить небольшую анкету, после чего сайт рассчитывает вероятность погибнуть от COVID-19. Он также сравнивает её с другими опасными ситуациями, такими как вероятность утонуть, попасть в ДТП, умереть при пожаре или подавиться едой.
Например, для женщины 30 лет без хронических заболеваний, которая проживает в России, вероятность умереть от коронавируса составляет всего 0,15%, а вот вероятность попасть в аварию — 0,97%.
Сайт создавался не медиками, и всерьез воспринимать результаты теста не стоит.