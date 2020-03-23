В ответ на панику из-за пандемии COVID-19 в мире был создан сайт Corona Don't Panic, который якобы позволяет рассчитать вероятность смерти от коронавируса онлайн

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сайта, все зависит от возраста, пола и страны проживания.

Пользователям предлагается заполнить небольшую анкету, после чего сайт рассчитывает вероятность погибнуть от COVID-19. Он также сравнивает её с другими опасными ситуациями, такими как вероятность утонуть, попасть в ДТП, умереть при пожаре или подавиться едой.

Например, для женщины 30 лет без хронических заболеваний, которая проживает в России, вероятность умереть от коронавируса составляет всего 0,15%, а вот вероятность попасть в аварию — 0,97%.

Сайт создавался не медиками, и всерьез воспринимать результаты теста не стоит.