За минувшую ночь количество зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось на 14 человек. Об этом 17 марта сообщает Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения страны Елжана Биртанова

В настоящее время COVID-19 диагностировали у 27 человек.

Новые случаи медики зафиксировали в столице республики Нур-Султане.

По словам официального представителя Минздрава Казахстана Диаса Ахметшарипа, среди заболевших есть те, кто контактировал с зараженными и те, кто привез коронавирус из-за рубежа.

«Тестирование на коронавирус всех желающих за счет бюджета - слишком дорогое удовольствие для Украины» — Минздрав © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Граждане, которые возвращаются из этих стран, будут проходить обязательный двухнедельный карантин.