В настоящее время COVID-19 диагностировали у 27 человек.
Новые случаи медики зафиксировали в столице республики Нур-Султане.
По словам официального представителя Минздрава Казахстана Диаса Ахметшарипа, среди заболевших есть те, кто контактировал с зараженными и те, кто привез коронавирус из-за рубежа.
Казахстанские власти поделили страны с неблагополучной эпидобстановкой на четыре категории. Самыми опасными признали Францию, Иран, Италию, Испанию и Германию.
Граждане, которые возвращаются из этих стран, будут проходить обязательный двухнедельный карантин.