«Наши люди не доверяют нашей государственной системе, включая систему здравоохранения. Поэтому люди так себя ведут. Закупаются впрок, чтобы перезимовать лютую зиму коронавируса», — сказал эксперт.
Политолог отметил, что не может ручаться за подлинность фотографий с пустыми полками из соцсетей, но это в любом случае показывает, что в казахстанском обществе постепенно распространяется паника.
При этом Мамырайымов счел введение чрезвычайного положения вполне обоснованым, потому что система здравоохранения Казахстана очень низкого качества, и вряд ли сможет самостоятельно справиться со вспыхнувшей эпидемией.