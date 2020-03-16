После введения в Казахстане чрезвычайного положения из-за коронавируса жители республики стали ходить по улицам в масках, их настроения скорее пессимистические. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Борьба с коронавирусом нашей власти выгодна политически © Platon.asia

Политолог отметил, что не может ручаться за подлинность фотографий с пустыми полками из соцсетей, но это в любом случае показывает, что в казахстанском обществе постепенно распространяется паника.

При этом Мамырайымов счел введение чрезвычайного положения вполне обоснованым, потому что система здравоохранения Казахстана очень низкого качества, и вряд ли сможет самостоятельно справиться со вспыхнувшей эпидемией.