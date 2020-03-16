Белоруссия не будет закрывать границы с Россией в ответ на соответствующее решение Москвы, иначе «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с главой своей Администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совбеза Андреем Равковым, передает Sputnik 16 марта

«Зачем отрезали Белоруссию?» Лукашенко обратился к Москве © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Михаил Мишустин сообщил, что Россия решила закрыть границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Белоруссия выкажет понимание относительно таких мер.

«Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим», — заявил Лукашенко.

По его словам, если республика пойдет на ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». В связи с этим белорусский лидер поинтересовался, каков дальнейший план действий, так как в сложившейся ситуации не должны пострадать люди и экономика.

Лукашенко напомнил, что за год было транзитировано 110 миллионов тонн груза, а других путей, кроме как через территорию Белоруссии, по его словам, у России нет, так как Украина и Прибалтика тоже закрыли свои границы.

На сегодняшний день в Белоруссии зарегистрировано 36 случаев заражения новым типом коронавируса. Белорусская система здравоохранения нацелена на недопущение завоза в страну нового коронавируса и на превентивную изоляцию на карантин лиц, которые контактировали с заболевшими.