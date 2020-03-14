Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стало известно о первом случае заболевания украинского дипломата. В связи с этим все дипломатические учреждения Украины переведены на особый режим. Об этом 14 марта сообщил Интрефакс-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не уточнил, в какой именно стране случилось заражения работника диппредставительства Украины, но подчеркнул, что дипучреждения до 20 марта переходят на особый режим работы, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан.

«К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру», — приводит слова министра издание.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, особая форма работы предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат работать в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией коронавируса. Коронавирус в Европе и США. Трамп закрылся, Европа переходит в режим карантина © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

«Особый режим работы — это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно»,- заверил Кулеба.

При этом, горячая линия МИД для украинцев за рубежом работать без изменений и уже усиленна дополнительными возможностями для обработки обращений. Почтовые ящики МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины для письменных запросов продолжают работать в круглосуточном режиме.