Александр Пасечник указал, что без российской нефти белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают с неполной загрузкой полноценной замены трубопроводным поставкам найти крайне сложно. Кроме того при 19 миллионах тонн ежегодного потребления 90 тысяч тонн азербайджанской нефти - это меньше, чем на два дня работы белорусских НПЗ.
«Россия уже сделала свое предложение и теперь ждем, как будет действовать белорусская сторона. Заявки, в принципе, есть на март, но они еще не подтверждены», — рассказал глава аналитического управления «Фонда национальной энергетической безопасности».
При этом он подчеркнул, что любая диверсификационная модель предлагаемая Белоруссии заведомо проигрывает поставкам Роснефти.
Как рассказал Пасечник, в принципе на Белоруссикие НПЗ можно поставлять помимо российской, любое другое сырье, вопрос только в коммерческих аспектах, насколько адекватны будут эти сделки.
Полностью интервью Александра Пасечника Украина.ру смотрите здесь.