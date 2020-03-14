Прибывший в Одессу танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии не может рассматриваться как адекватная замена поставкам российской нефти, так как этого объема хватит белорусским НПЗ лишь на два дня работы. Об этом 13 марта рассказал глава аналитического управления «Фонда национальной энергетической безопасности» Александр Пасечник

Александр Пасечник указал, что без российской нефти белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают с неполной загрузкой полноценной замены трубопроводным поставкам найти крайне сложно. Кроме того при 19 миллионах тонн ежегодного потребления 90 тысяч тонн азербайджанской нефти - это меньше, чем на два дня работы белорусских НПЗ.

«Россия уже сделала свое предложение и теперь ждем, как будет действовать белорусская сторона. Заявки, в принципе, есть на март, но они еще не подтверждены», — рассказал глава аналитического управления «Фонда национальной энергетической безопасности».

При этом он подчеркнул, что любая диверсификационная модель предлагаемая Белоруссии заведомо проигрывает поставкам Роснефти.

Как рассказал Пасечник, в принципе на Белоруссикие НПЗ можно поставлять помимо российской, любое другое сырье, вопрос только в коммерческих аспектах, насколько адекватны будут эти сделки.

Полностью интервью Александра Пасечника Украина.ру смотрите здесь.