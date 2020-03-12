Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал внимательнее соблюдать меры предосторожности против заражения коронавирусом. Он заявил об этом 12 марта на пленарном заседании Госдумы

Коронавирус не пройдет. Молдавия повела Украину за собой на карантин © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Парламентарий подчеркнул, что особый риск несут в себе поездки и въезд в Россию граждан как РФ, так и других стран, из-за рубежа, поскольку возвращающиеся из поездок россияне подвергают риску других граждан.

«Украина в зоне риска самом большом, но через нее к нам может прийти. Надо закрывать границу наглухо с Украиной… Чтобы не было проникновения заразы», — цитирует Жириновского РИА Новости.

Политик также отметил, что на время пандемии следует отменить не только туристические, но и любые поездки, посетовав на то, что туроператоры продолжают продавать путевки.

На территории Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 — у граждан России, вернувшихся из Италии, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.