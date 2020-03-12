По его мнению, необходимо отложить на время празднование свадеб и дней рождения, а мужчинам следует брить бороды и усы в качестве дополнительной меры гигиены, поскольку именно там задерживаются бактерии.
Парламентарий подчеркнул, что особый риск несут в себе поездки и въезд в Россию граждан как РФ, так и других стран, из-за рубежа, поскольку возвращающиеся из поездок россияне подвергают риску других граждан.
«Украина в зоне риска самом большом, но через нее к нам может прийти. Надо закрывать границу наглухо с Украиной… Чтобы не было проникновения заразы», — цитирует Жириновского РИА Новости.
Политик также отметил, что на время пандемии следует отменить не только туристические, но и любые поездки, посетовав на то, что туроператоры продолжают продавать путевки.
На территории Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 — у граждан России, вернувшихся из Италии, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии.