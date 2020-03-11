«И.о. главы страны поручил соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта 2020 года. Соответствующее распоряжение и.о. президента с указанием срока действия полного ограничения пересечения абхазо-грузинской границы будет издано сегодня, 11 марта», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что 19 марта в Абхазию из России будут доставлены экспресс-тесты на обнаружение коронавируса.
Ранее в МИД Абхазии ограничили выдачу туристических виз — мера коснулась граждан всех стран, кроме России.