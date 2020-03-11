Власти Абхазии планируют полностью закрыть границу с Грузией из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в среду, 11 марта, заявил исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба, передает пресс-служба Кабинета министров Абхазии

«И.о. главы страны поручил соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта 2020 года. Соответствующее распоряжение и.о. президента с указанием срока действия полного ограничения пересечения абхазо-грузинской границы будет издано сегодня, 11 марта», — говорится в сообщении.

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Эпидемия коронавируса: Абхазия закрывается на карантин © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

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