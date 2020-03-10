Уволенный после скандала с выступлением группы «Степ» в стенах облгосадминистрации (ОГА) руководитель аппарата Херсонской ОГА Владимир Клюцевский заявил, что будет добиваться восстановления в должности. Об этом 10 марта, со ссылкой на свои источники, сообщает Telegram-канал «Антагонист»

Украина.ру на Youtube Тарасу Шевченко – 206 лет. Знают ли россияне украинского поэта?