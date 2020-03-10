Отмечается, что Клюцевский намерен сотрудничать с Государственным бюро расследований и предоставить показания правоохранителям о незаконных распоряжениях главы обладминистрации Юрия Гусева.
По информации канала, Клюцевский уже обратился в известную херсонскую юридическую компанию.
«Начальник отдела кадров аппарата ОГА Ольга Анатольевна вместе с юристами компании готовят распоряжение главы ХОГА об увольнении Клюцевского таким образом, чтобы эти самые юристы смогли успешно обжаловать его в суде и выставить Гусева в ещё более глупом свете», — говорится в сообщении.