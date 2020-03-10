«Это действительно произошло в помещении заседания сессии Херсонского областного совета. Это состояло из двух частей. На официальной части я вручил благодарности, знаки отличия для работников аппарата областной государственной администрации. На неофициальной части меня действительно не было, я был в рабочих делах. Если бы я был, я бы обязательно остановил это», — сказал Гусев.
Он также отметил, что, по его мнению, выступление было аморальным и унизительным для женщин, а также совершенно неуместным в здании областной государственной администрации.
В Херсонской ОГА уже начали служебное расследование относительно лиц, которые занимались организацией праздника. После его завершения Гусев обещает принять ряд кадровых решений.