Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев не поддерживает празднование Международного женского дня с эротическими танцами, которые состоялись в помещении ОГА и поспособствует тому, чтобы всех причастных к организации, наказали. Об этом 10 марта он рассказал в эфире телеканала «112 Украина»

От Зеленского до Супрун: соцсети о 8 марта в Украине © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что, по его мнению, выступление было аморальным и унизительным для женщин, а также совершенно неуместным в здании областной государственной администрации.

В Херсонской ОГА уже начали служебное расследование относительно лиц, которые занимались организацией праздника. После его завершения Гусев обещает принять ряд кадровых решений.