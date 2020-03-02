В столице Киргизии Бишкеке полиция задержала более сотни участников митинга в поддержку экс-депутата парламента страны Садыра Жапарова. Об этом 2 марта со ссылкой на главу пресс-службы МВД Бакыта Сеитова сообщает Sputnik Кыргызстан

Сторонники Жапарова вышли на улицы с требованием освободить осужденного за захват заложника депутата. К вечеру мирный митинг перерос в стычки с полицией.

«Организаторы дали обязательство, что будет обеспечен общественный порядок без провокаций, но они не смогли справиться с толпой, нарушили порядок. Звучали высказывания о захвате "Белого дома", митингующие кидали камни, нарушали правила на дороге. Организаторы и провокаторы ответят за это и возместят ущерб гражданам, которые пострадали сегодня», — рассказал Сеитов.

Ранее адвокат Жапарова в соцсетях опубликовал заявление своего подзащитного, в котором он просил своих сторонников не проводить акцию в его поддержку.

В 2017 году Садыра Жапарова задержали на границе Киргизии и Казахстана.

В августе того же года Первомайский райсуд Бишкека приговорил экс-депутата к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника.

Суд признал, что в октябре 2013 года в Караколе во время митинга, организованного Жапаровым, его участники насильно затолкали в автомобиль тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева.