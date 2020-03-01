Американская исполнительница Луиза Чикконе, больше известная как Мадонна, во время выступления в Париже упала со стула и смогла подняться только с помощью танцовщицы. Об этом 1 марта сообщило издание Daily Mail

Поп-дива Мадонна во время своего выступления в Париже после неудачного движения прямо на сцене упала со стула. Знаменитость с трудом поднялась на ноги лишь с помощью одной из участниц своего балета и не могла скрыть слез от боли.

«Шоу 61-летней звезды прошло 28 февраля. Мадонна исполняла танцевальные движения на стуле и неожиданно рухнула. Одна из артисток балета помогла певице подняться на ноги. Зрители отметили, что Мадонны не может сдержать слез», — подчеркнули корреспонденты Daily Mail.

Ранее Мадонна получила травму колена, однако решила выступления не отменять. Что русскому коту - масленица, то украинскому зрителю - шоу © Facebook/Театр имени Леси Украинки

Всего в гастрольном туре Madame X Tour у певицы должно пройти 79 концертов, в настоящий момент ей осталось выступить еще на восьми.

Первый концерт тура прошел 17 сентября 2019 года в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке, а заключительное шоу запланировано 8 марта 2020 года как раз в Париже.