Бывший вице-премьер-министр и экс-министр социальной политики Украины, предприниматель Сергей Леонидович Тигипко родился 13 февраля 1960 года в селе Драгонешты Молдавской ССР

Сергей Тигипко: от секретаря обкома до вице-премьера. Что дальше? © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

После окончания школы в 1977 году переехал в Днепропетровск, поступил в металлургический институт. Подрабатывал в стройотрядах, был грузчиком, электриком и расфасовщиком курятины на мясокомбинате.

В 1982 году получил диплом по специальности «литейное производство чёрных и цветных металлов» и квалификацию инженера-металлурга.

После окончания вуза по собственному желанию ушёл в армию (служил офицером в танковых войсках), потому что там платили больше, чем на производстве. Служил командиром взвода и заместителем командира по технической части танковой роты, пгт Гвардейский (под Новомосковском), был комсоргом полка, управлял танком Т-64Б.

В 1984 году получил должность заведующего отделом и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Днепропетровского механико-металлургического техникума. Параллельно начал работать в украинском комсомоле секретарём комитета этого техникума.

В 1986 году решил сконцентрироваться на комсомольской работе, став заведующим отдела пропаганды и агитации, а также вторым секретарём днепропетровского областного комитета ЛКСМУ.

В августе 1989 года был избран на должность первого секретаря днепропетровского облкомитета: ему в этом помог будущий вице-премьер правительства и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов (после избрания Тигипко он занял пост завотдела пропаганды и агитации). На этой должности Тигипко помог Юлии Тимошенко открыть её бизнес, в том числе молодёжный центр «Терминал», тогда же он познакомился с Леонидом Кучмой и стал одним из представителей будущего «днепропетровского клана».

После ликвидации комсомола в октябре 1991 года занялся банковским делом. Получил должность заместителя председателя совета правления коммерческого банка «Днипро», но, как писали в прессе, был уволен «за наглость».

В марте 1992 года возглавил правление созданного при его участии днепропетровского «Приватбанка». Сам Тигипко был партнёром и акционером банка, владельцами которого были Игорь Коломойский, Алексей Мартынов, Леонид Милославский и Геннадий Боголюбов.

Ходили слухи, что на этом посту Тигипко был замешан в отмывании средств через латвийские банки. Сам политик эти слухи не комментировал.

Также, руководя «Приватбанком», Тигипко создал для группы «Приват» медиаконсорциум, в который вошли информационное агентство УНИАН, «Приват-ТВ», «Новая газета», радио «Премьер» и рекламное агентство «Довира».

В 1994 году стал внештатным консультантом президента Украины Кучмы по вопросам монетарной политики.

В 1996 году (по некотрым другим данным в 1997 году) защитил диссертацию на тему «Формирование и государственное регулирование систем коммерческих банков Украины».

В апреле 1997 года покинул «Приватбанк», когда его пригласили работать в правительство Украины (возглавляемое тогда Павлом Лазаренко) вице-премьером по вопросам экономической реформы.

После отставки Лазаренко Тигипко остался вице-премьером по вопросам экономики в правительстве Валерия Пустовойтенко.

С 1999 по 2000 год занимал пост министра экономики в кабинете премьер-министра Виктора Ющенко.

Во время Оранжевой революции в 2004 году Тимошенко заявляла, что на посту министра экономики Тигипко лоббировал интересы предпринимателя Григория Суркиса и политика Виктора Медведчука.

Параллельно был членом ряда правительственных и президентских советов и комиссий. С 1997 по 2000 год он возглавлял Экспертный совет по вопросам страхования при Кабмине и Национальный совет по вопросам статистики при президенте. С 1997 по 2001 год входил в Высший экономический совет президента Украины и был заместителем председателя Государственной комиссии по проведению на Украине административной реформы.

В 1998-1999 годах занимал пост председателя Межведомственной комиссии по вопросам регулирования рынка продовольствия, цен и доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а в 1998-2000 годах был председателем Комиссии по вопросам возвращения на Украину валютных ценностей, которые незаконно находятся за её пределами. Также он был членом Стратегической группы по вопросам украино-российских взаимоотношений при президентах двух государств.

Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с Тигипко © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

На довыборах его избрали в Верховную Раду Украины третьего созыва от 36-го избирательного округа в Павлограде. Он присоединился к партии «Трудовая Украина», занял пост её председателя, сменив на этом посту Игоря Шарова.

В 2001 году Тигипко вместе с супругой Наталией создал финансово-промышленную группу ТАС (назвал инициалами своей дочери Тигипко Анны Сергеевны), в которую вошли банки ТАС-Инвестбанк, ТАС-Комерцбанк, ТАС-Бизнесбанк, страховые компании ТАС и ТАС-Капитал, машиностроительное предприятие Камет-ТАС, заводы «Днепрометиз», «Теко» и другие компании.

В 2001 году «Трудовая Украина» вместе с Партией регионов, Народно-демократической партией, Аграрной партией и Партией промышленников и предпринимателей вошла в избирательный блок «За единую Украину!». Тигипко получил в объединённом списке седьмое место и прошёл на выборах в апреле 2002 года в Верховную Раду четвёртого созыва.

В декабре 2002 года после долгих прений был избран Верховной Радой на пост председателя Национального банка Украины. Отмечалось, что его назначение на этот пост — как представителя парламентского большинства, — произошло в обмен на поддержку большинством состоявшегося несколько ранее назначения Виктора Януковича премьер-министром. На этом посту он был инициатором введения новой серии банкнот и выступал против валютного союза России и Украины.

Ходили слухи, что президент Кучма собирался выдвинуть Тигипко на пост премьер-министра или даже сделать его своим преемником, причём сам Тигипко также не отрицал своих президентских амбиций.

В июле 2004 года возглавил избирательный штаб Януковича, кандидата в президенты Украины, после чего фактическим руководителем Нацбанка стал его заместитель Арсений Яценюк.

В ноябре того же года, после второго тура президентских выборов подал в отставку с поста главы Нацбанка и руководителя штаба Януковича.

В 2005 году ушёл с поста лидера «Трудовой Украины» (новым председателем партии стал Валерий Коновалюк, через два года она влилась в состав Партии регионов) и в сентябре стал председателем правления финансово-промышленной группы ТАС.

В 2007 году Тигипко продал ТАС-Комерцбанк шведскому Swedbank за 735 млн долларов и был приглашён на пост председателя правления украинского отделения Swedbank (АТ Сведбанк).

В 2008 году премьер-министр Украины Тимошенко назначила Тигипко своим советником: вместе они стали сопредседателями Совета инвесторов при кабинете министров Украины.

В мае 2008 года состояние Тигипко оценили в 1,64 млрд долларов (17-е место среди самых богатых граждан Украины).

В марте 2009 года заявил, что готов войти в правительство Тимошенко и не собирается избираться на президентский пост. Однако уже в апреле объявил о намерении участвовать в выборах главы государства.

В мае 2009 года он ушёл с поста советника Тимошенко и в июне подал в отставку из ТАС и Сведбанка, оставшись членом наблюдательного совета последнего.

В октябре 2009 года самовыдвиженец Тигипко был зарегистрирован кандидатом в президенты Украины. В числе его предвыборных лозунгов было вступление Украины в Европейский союз, налоговая и конституционные реформы и уменьшение влияния государства на экономику. Также он был против предоставления русскому языку статуса второго государственного.

В ноябре 2009 года был избран председателем Трудовой партии Украины, ее переименовали в «Сильную Украину», а также утвердили новые редакции её программы и партийного устава.

В 2010 году на Украине прошёл первый тур президентских выборов. Тигипко занял на них третье место, набрав 13% голосов избирателей и уступив Януковичу и Тимошенко.

В марте 2010 года был назначен вице-премьером по экономическим вопросам в правительстве Николая Азарова, через несколько месяцев также был назначен министром социальной политики Украины.

В 2012 году состоялось объединение «Сильной Украины» и правящей Партии регионов. Тигипко получил место заместителя председателя Партии регионов, которым в тот момент являлся Азаров.

В 2012 году стал замначальника центрального избирательного штаба Партии регионов Андрея Клюева, ответственным за публичное ведение кампании партии на парламентских выборах 2012 года.

Политические перспективы олигарха Тигипко: в премьер-министры или в тюрьму? © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Согласно данным социсследования Центра Разумкова на март 2013 года, вошёл в пятёрку политиков в рейтинге антипатий украинцев (64,7% неподдержки).

В 2014 году был исключён из Партии регионов после того как не согласился с тем, что партия не поддержала его кандидатуру в президенты на выборах 2014 года. Тогда Тигипко и еще 13 народных депутатов заявили о создании оппозиционной к действующей власти депутатской группы.

С 2014 года группа ТАС начала активно скупать различные активы в стране (страховые компании, заводы, банки, недвижимость), обосновывая подобную стратегию их низкой стоимостью и слабым ростом ВВП.

В 2016 году наблюдательный совет ТАСкомбанка (Киев) назначил Тигипко председателем правления.

В 2020 году стал кандидатом на пост премьер-министра Украины.

Дважды женат, от первого брака одна дочь, от второго — трое детей.