Накануне, 25 февраля, три источника в украинском правительстве сообщили Kyiv Post, что президент Владимир Зеленский рассматривает Тигипко в качестве премьер-министра.
«Этот вопрос решен. [Премьер-министр Алексей] Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение», — заявил один из источников LB.ua.
«Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит», — добавил другой собеседник в Верховной Раде.
По словам третьего, официально об этом объявят после завершения миссии Международного валютного фонда на Украине, которая подходит к концу 26 февраля.
Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников отметил, что он один из немногих «взрослых людей» на Украине, кто может взять на себя ответственность за происходящее.
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Источники также сообщили, что в качестве еще одного вероятного кандидата на премьерство рассматривался бывший вице-премьер и экс-глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский.
Гончарук возглавил Кабмин в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. При этом в январе 2020 года он написал заявление об отставке после скандала с обнародованием записей, сделанных на одном из совещаний в правительстве. Гончарук предоставил решать этот вопрос президенту, который не принял его отставку.