Вопрос о назначении бывшего вице-премьера Украины Сергея Тигипко главой Кабинета министров решен на 99% и будет реализован в самое ближайшее время. Об этом 26 февраля сообщили несколько не связанных между собой источников LB.ua в новой власти

Кандидат в премьеры Тигипко. Бизнесмен и экс-политик вернулся в публичное пространство © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Kyiv Post, что президент Владимир Зеленский рассматривает Тигипко в качестве премьер-министра.

«Этот вопрос решен. [Премьер-министр Алексей] Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение», — заявил один из источников LB.ua.

«Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит», — добавил другой собеседник в Верховной Раде.

По словам третьего, официально об этом объявят после завершения миссии Международного валютного фонда на Украине, которая подходит к концу 26 февраля.

Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников отметил, что он один из немногих «взрослых людей» на Украине, кто может взять на себя ответственность за происходящее.

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Гончарук возглавил Кабмин в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. При этом в январе 2020 года он написал заявление об отставке после скандала с обнародованием записей, сделанных на одном из совещаний в правительстве. Гончарук предоставил решать этот вопрос президенту, который не принял его отставку.