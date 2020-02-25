Соответствующее заявление сделал вице-президент УЕФА Мишель Ува. По его словам, европейские турниры, в том числе национальные чемпионаты, матчи еврокубков, а также Евро-2020, могут быть отменены, если ситуация с распространением коронавируса продолжит ухудшаться.
Напомним, Евро-2020 должен пройти в 12 странах, а первый матч запланирован в Риме на 12 июня.
Однако на севере Италии, в Ломбардии и Венето, наблюдается вспышка китайского коронавируса.
По последним данным, уже около 220 человек в данных регионах заразились этим заболеванием, объявлен карантин.
Кроме того, Международный олимпийский комитет не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса в Японии.