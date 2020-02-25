УЕФА не исключает возможности отмены или переноса футбольного турнира Евро-2020, а также остановки национальных чемпионатов через коронавирус, сообщило интернет-издание Sport24 25 февраля

Соответствующее заявление сделал вице-президент УЕФА Мишель Ува. По его словам, европейские турниры, в том числе национальные чемпионаты, матчи еврокубков, а также Евро-2020, могут быть отменены, если ситуация с распространением коронавируса продолжит ухудшаться.

На Украине госпитализирована вернувшаяся из зоны вспышки коронавируса в Италии женщина © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Однако на севере Италии, в Ломбардии и Венето, наблюдается вспышка китайского коронавируса.

По последним данным, уже около 220 человек в данных регионах заразились этим заболеванием, объявлен карантин.

Кроме того, Международный олимпийский комитет не исключает отмены Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса в Японии.