Минск продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК 14 февраля, передает БелТА

Названа сумма, которую забирает Лукашенко у российского бюджета при закупках нефти в РФ © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Владимир Путин поинтересовался, зачем Белоруссии продолжать закупать нефть в других странах, если она дороже российской.

«Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», — заявил Лукашенко.

К началу 2020 года Минск и Москва не смогли прийти к соглашению по стоимости нефти. Россия с 1 января частично прекратила экспорт сырья в Белоруссию. В качестве ответной меры белорусской стороне удалось договориться о покупке 80 тысяч тонн нефти в Норвегии, также ведутся аналогичные переговоры с другими странами.

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При этом Лукашенко заявил, что Минск готов перейти к закупкам российской нефти по мировым ценам. Российская же сторона, по его словам, не соглашается на такие предложения и настаивает на существенной премии компаниям за поставку нефти в Белоруссию.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России предполагает, что в ближайшие годы вывозная пошлина на нефть снизится с 30% до 0%, но на эту же величину будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых.

Минск считает, что из-за этого Белоруссия будет терять уже к 2024 году около 2 млрд долларов, и поэтому требует от Москвы компенсации.