Раз глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заговорил о возможном возобновлении поставок Киевом воды в Крым в обмен на уступки России по Донбассу, значит, такой сценарий в украинской власти обсуждается. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко 13 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и РФ?». Онлайн ©

«Это говорит о том, что таковое обсуждается там внутри. Просто человек имел неосторожность проговориться. Там своих мыслей в голове насчет Крыма нет вообще. Это пересказ вольный», — пояснила политик.

Бондаренко добавила, что для обретения Украиной минимальной самостоятельности нужно хотя бы сменить правительство и генерального прокурора, которые сегодня фактически выполняют волю западных элит.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.