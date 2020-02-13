Ранее Арахамия заявил, что не исключает возобновления поставок воды из Днепра на полуостров в случае уступок России по Донбассу. Впоследствии он извинился за свои слова, отметив, что произнести их его вынудила постановка вопроса журналистов.
«Это говорит о том, что таковое обсуждается там внутри. Просто человек имел неосторожность проговориться. Там своих мыслей в голове насчет Крыма нет вообще. Это пересказ вольный», — пояснила политик.
Бондаренко добавила, что для обретения Украиной минимальной самостоятельности нужно хотя бы сменить правительство и генерального прокурора, которые сегодня фактически выполняют волю западных элит.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.