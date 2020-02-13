Комитет Верховной Рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым с украинской территории. Об этом 13 февраля в своем Telegram-канале написал депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

«Комитет ВР по вопросу прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации», — написал он.