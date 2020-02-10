Опыт встреч министров иностранных дел стран «нормандской четверки» показал их неэффективность. Об этом 10 февраля на пресс-конференции в Риме заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает РИА Новости

Дебют в Мюнхене. Зеленскому нашли «хорошее место» на конференции по безопасности © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

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«Мы виделись с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым в декабре на полях СМИД, потом все мы собрались и поняли, министерские встречи в формате "нормандской четверки" не очень эффективны. Лидеры решили, что эту работу надо убрать из слабых рук их министров и сделать ее самим. Да будет так», — сказал Пристайко.

Конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет с 14 по 16 февраля в Баварии. Ее участником станет президент Украины Владимир Зеленский.