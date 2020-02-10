Сам бы Пристайко, по его словам, предпочел бы готовиться ко встрече глав государств, которая может состояться в апреле этого года.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Мы виделись с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым в декабре на полях СМИД, потом все мы собрались и поняли, министерские встречи в формате "нормандской четверки" не очень эффективны. Лидеры решили, что эту работу надо убрать из слабых рук их министров и сделать ее самим. Да будет так», — сказал Пристайко.
Конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет с 14 по 16 февраля в Баварии. Ее участником станет президент Украины Владимир Зеленский.