Писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой раскритиковала исполнителей, участвовавших в первом полуфинале национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение 2020», за «перескакивание на русский язык», а также обозвала членов жюри козлами. Об этом сообщает 10 февраля Telegram-канал издания Украина.ру

Скандалистка Ницой набросилась на русскоязычного таксиста и обозвала его насильником © Facebook, Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

«Кроме Ассоль. Ассоль имеет очень хороший английский, потому что училась в Англии. Ассоль знает украинский. Ассоль перепрыгивает с украинского на русский, даже не замечая этого», — возмутилась Ницой.

Писательница также обрушилась на членов жюри.

«Самому лютому остракизму Ницой подвергла членов жюри, где все, пардон, козлы. Интеллигентно, верно? Причем специалистка по раздаче ярлыков признает, что как раз к профессиональным качествам жюри она претензий не имеет. Просто там собраны "козлы", которые говорят на "московском языке, который не является родным для украинцев". Анонсируя полуфинал, который пройдет 15 февраля, Ницой выражает удовлетворение, мол, там будут представлены исключительно украиноязычные исполнители. Кроме одной девичьей группы, где поют "какие-то русскоязычные козлихи, решившие представлять украинскую нацию"», — говорится в материале.