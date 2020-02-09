Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что поселок на окраине города был обесточен в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом 9 февраля сообщило агентство РИА Новости

Несмотря на заявления украинский властей о желании мира в Донбассе, в последнее время остановка на линии соприкосновения продолжает ухудшаться. Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР, находящиеся вблизи позиций ВСУ.

«Порядка 20 прилетов по поселку 6/7. Посёлок обесточен», — приводит слова мэра Горловки РИА Новости.

Трагедия на Боссе. Преступлению ВСУ нет срока давности © Ruptly | Ruptly | Перейти в фотобанк

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и постоянно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек, там расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.