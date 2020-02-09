Несмотря на заявления украинский властей о желании мира в Донбассе, в последнее время остановка на линии соприкосновения продолжает ухудшаться. Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР, находящиеся вблизи позиций ВСУ.
«Порядка 20 прилетов по поселку 6/7. Посёлок обесточен», — приводит слова мэра Горловки РИА Новости.
Как уточнили в представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские военные выпустили по поселку не менее шести мин калибром 82 миллиметра и около 20 гранат.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и постоянно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек, там расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.