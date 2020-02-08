США и НАТО сами хотят провести милитаризацию космоса, но чтобы оправдать это, они выступают с обвинениями в адрес России или Китая. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин 8 февраля в комментарии RT

Минобороны хочет создать военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке и Мариуполе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андре Ланата заявил, что Россия и Китай проводят манёвры неподалёку от спутников западных стран, что представляет опасность.

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Специалист отметил, что американцы всё настойчивее и настойчивее пытаются легализовать вывод в космос своего оружия, ставя своей целью провести через Совбез ООН согласие на милитаризацию космоса.

«Даже если не будет согласия со стороны ООН или Совбеза (само собой разумеется, что через Совет Безопасности это не пройдёт), то они хотят как бы оправдывать милитаризацию космоса этой якобы виной России и Китая», — пояснил Литовкин.

Надо всегда иметь в виду, что «если американцы кого-то в чём-то обвиняют, значит, они уже это сделали, резюмировал собеседник.