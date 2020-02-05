По его данным, все три водохранилища Симферополя заполнены слабо из-за маловодной зимы и при отсутствии достаточных осадков питьевой воды для снабжения города осталось максимум на 90-100 дней.
«Полезный объем воды, используемый для Симферополя из всего водного ресурса, отобранного из водохранилищ, к сожалению, составляет 38%. Из всего объема который отбирается — порядка 35 миллионов кубометров воды в год — используется экономикой города 38%. Первоочередные задачи на ближайшие годы — уменьшить потери в сетях», — сказал Вайль.
По его мнению, городской администрации необходимо разработать мероприятия для сокращения потребления воды в Симферополе.
Так, на начало февраля, по данным Вайля, Аянское водохранилище содержит около 700 тысяч кубометров (полный объем — более 3 миллионов кубометров), Симферопольское — 11,7 миллиона кубометров (полный объем — 35 миллионов), Партизанское — 11,4 миллиона кубометров (полный объем — более 34 миллионов кубометров).
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Аграрии полуострова перешли на выращивание менее влагоемких культур, в частности, проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.