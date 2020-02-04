Днем во вторник появилась информация, что Офис президента проводит собеседования с кандидатами на должность новых министров и вице-премьеров.
Политолог на данный момент видит премьер-министра Украины Алексея Гончарука в «подвешенном состоянии».
«Есть задания, которые, как я понимаю, он не выполнил. Вопросы тарифов, супервысоких зарплат чиновников и руководителей госкорпораций. Отношения с Радой. Пока все эти вопросы Гончаруком не решены. Может быть, у него есть несколько месяцев», — продолжил он.
По его данным, на которые ссылается политолог, антирейтинг Гончарука сегодня составляет 60%. Соответственно правительство токсично и влияет на позиции власти в целом.
«У президента рейтинг опустился до 50%, и по его популярности бьет Кабинет министров», — сообщил Якубин.