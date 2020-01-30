Житомирская дивизия, принимавшая участие в освобождении Освенцима, была сформирована не на Украине, а в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород). Об этом 29 января на своей странице в Instagram написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Он также перечислил украинцев, которые участвовали в освобождении Освенцима, опуская тот факт, что Освенцим освободила Красная армия.

«Высшее руководство соседней страны, говоря об освобождении Освенцима, упоминает Украинский фронт и 322-ю Житомирскую дивизию, намеренно не говоря про Красную армию и советский народ. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Любой, кто учил историю в школе, понимает, что Украинский фронт так назывался не потому, что он был укомплектован на Украине», — написал Никитин.

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«А Житомирской она называется не потому, что там житомирцы, а потому, что в тяжелейших боях при освобождении Житомира ей было присвоено это наименование!» — добавил он.

Никитин также отметил, что делить историю СССР по национальному признаку недопустимо, — ею имеет право гордиться каждый народ, находившийся в составе Советского Союза.