Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Он также перечислил украинцев, которые участвовали в освобождении Освенцима, опуская тот факт, что Освенцим освободила Красная армия.
«Высшее руководство соседней страны, говоря об освобождении Освенцима, упоминает Украинский фронт и 322-ю Житомирскую дивизию, намеренно не говоря про Красную армию и советский народ. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Любой, кто учил историю в школе, понимает, что Украинский фронт так назывался не потому, что он был укомплектован на Украине», — написал Никитин.
Житомирская краснознаменная 322-я дивизия, по словам губернатора, была сформирована в Горьком и в ней состояли его жители.
«А Житомирской она называется не потому, что там житомирцы, а потому, что в тяжелейших боях при освобождении Житомира ей было присвоено это наименование!» — добавил он.
Никитин также отметил, что делить историю СССР по национальному признаку недопустимо, — ею имеет право гордиться каждый народ, находившийся в составе Советского Союза.
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Высшее руководство соседней страны, говоря об освобождении Освенцима, упоминает Украинский фронт и 322-ую Житомирскую дивизию, намеренно не говоря про Красную армию и советский народ. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. ⠀ Любой, кто учил историю в школе, понимает, что Украинский фронт так назывался не потому, что он был укомплектован на Украине. А для нас с вами это история особенно интересна — и вот почему! Житомирская краснознаменная 322-ая дивизия была рождена на Горьковской земле! Там состояли горьковчане, наши с вами земляки, наши предки! А Житомирской она называется не потому, что там житомирцы, а потому, что в тяжелейших боях при освобождении Житомира ей было присвоено это наименование! ⠀ А на фото — архивные кадры, которые сделал на площади Минина известный фоторепортер Нисон Капелюш. Победа и Слава принадлежит советскому народу, и ей по праву может гордиться каждый народ в его составе! Попытки поделить ее части и присвоить по национальному признаку недопустимы! А в таком контексте — ещё и вопиюще невежественны!