Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в минувшем году вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долларов, или на 7,7%, до 84,36 млрд долларов. Об этом 28 января сообщается на сайте Министерства финансов Украины

Государственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн (около 442 млрд рублей), или на 7,8%, — до 1,998 трлн грн (около 5 трлн рублей).

Согласно приведенным данным, в декабре объем госдолга вырос на 1,9% в долларовом эквиваленте, на 0,4% — в гривневом эквиваленте.

По информации Минфина, колебание показателя долга обусловлено укреплением гривны. Также сообщается, что на начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.