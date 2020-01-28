Националист признался, что представители организации поджидали водителя в украинской столице, готовясь организовать ему «теплый прием», однако тот так и не появился.
«Зато фирма извинилась. Понесла финансовые и репутационные убытки. Пассажиров пришлось высаживать неизвестно где. Часть клиентов так и не дождалась своего автобуса, бесполезно звонила перевозчику, бегала туда-сюда. Выводы сделали все. Слава своего героя еще догонит. Не сегодня, так завтра. Мир тесен», — написал он.
Ранее Черногуз и ее подруга устроили скандал после того, как водитель автобуса отказался по их требованию выключить сериал на русском языке.
По словам Черногуз, водитель спросил у остальных пассажиров, стоит ли выключать сериал. Большинство из них промолчали. При этом одна женщина назвала Черногуз и ее спутницу убийцами, которые ездят на войну. После этого водитель согласился высадить украинку посреди дороги.