Один из лидеров националистической организации С14 Сергей Мазур угрожает водителю автобуса Луцк — Киев, который высадил участницу донбасского конфликта Ярину Черногуз и ее подругу после скандала из-за российского сериала. Он написал об этом 28 января на своей странице в Facebook

Украинка устроила скандал в автобусе из-за сериала на русском языке © buses7675! / flickr

«Зато фирма извинилась. Понесла финансовые и репутационные убытки. Пассажиров пришлось высаживать неизвестно где. Часть клиентов так и не дождалась своего автобуса, бесполезно звонила перевозчику, бегала туда-сюда. Выводы сделали все. Слава своего героя еще догонит. Не сегодня, так завтра. Мир тесен», — написал он.

Ранее Черногуз и ее подруга устроили скандал после того, как водитель автобуса отказался по их требованию выключить сериал на русском языке.

По словам Черногуз, водитель спросил у остальных пассажиров, стоит ли выключать сериал. Большинство из них промолчали. При этом одна женщина назвала Черногуз и ее спутницу убийцами, которые ездят на войну. После этого водитель согласился высадить украинку посреди дороги.