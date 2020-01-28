Тест-системы для ускорения диагностики коронавируса появятся на Украине в течение недели. Об этом заместитель министра здравоохранения страны Дмитрий Коваль сообщил в эфире телеканала ICTV 27 января

«Только вопрос времени»: вирусолог рассказала, когда коронавирус доберется до Украины © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Коваль заявил, что для установления диагноза заболевания китайским коронавирусом нужно около пяти суток: несмотря на то что геном уже расшифрован, средств специфической диагностики в мире не существует. Поэтому ее проводят путем исключения.

«Сначала диагностируется на грипп. Если нет подтверждения, диагностируют на коронавирус, который присутствует в Украине. В том случае, если и эти результаты будут отрицательными, а человек почувствует себя плохо, образцы будут отправлять в Киев в одну из двух референс-лабораторий, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Если и тут будет отрицательный результат, образец отправляется в Германию», — рассказал замминистра.

Тем временем за пределами материкового Китая случаи заражения уже зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

На Украине были приняты меры по возможному выявлению коронавируса. В частности, в киевском аэропорту Борисполь медики встречают самолеты из Китая и измеряют температуру тела пассажиров.