В Китае стремительно растет число заболевших вирусной пневмонией: коронавирус уже подхватили более 2,5 тысяч человек, более ста из которых скончались. До Украины он пока не добрался, но уже были приняты меры по его возможному выявлению. В частности, в киевском аэропорту Борисполь медики встречают самолеты из Китая и измеряют температуру тела пассажиров.
Впрочем, по словам Мироненко, предпринятые меры ничего не дадут.
«Попадание коронавируса в Украину — только вопрос времени. Как я уже говорила, беда в длинном инкубационном периоде. Максимум, из-за него попадание вируса к нам может растянуться на какой-то месяц. Но что нам даст этот месяц? Разве у нас появятся лекарства? Ведь еще нет специфического лечения», — заявила вирусолог.
При этом она заверила, что единственный вариант заражения — это контакт с больным человеком. То есть через посылку подхватить вирус нельзя.
Кроме того, по мнению медика, есть вероятность того, что через некоторое время коронавирус превратится в вирус, который вызывает обычную простуду. Сейчас же единственно верный способ защиты — это ношение маски и мытье рук.