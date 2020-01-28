Предпринятые украинскими властями меры защиты от попадания коронавируса на Украину недейственны и не остановят процесс распространения вирусной пневмонии. Об этом заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко сказала «Главреду» 28 января

Коронавирус: симптомы, распространение, профилактика. Мир в шаге от паники © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Впрочем, по словам Мироненко, предпринятые меры ничего не дадут.

«Попадание коронавируса в Украину — только вопрос времени. Как я уже говорила, беда в длинном инкубационном периоде. Максимум, из-за него попадание вируса к нам может растянуться на какой-то месяц. Но что нам даст этот месяц? Разве у нас появятся лекарства? Ведь еще нет специфического лечения», — заявила вирусолог.

При этом она заверила, что единственный вариант заражения — это контакт с больным человеком. То есть через посылку подхватить вирус нельзя.

Кроме того, по мнению медика, есть вероятность того, что через некоторое время коронавирус превратится в вирус, который вызывает обычную простуду. Сейчас же единственно верный способ защиты — это ношение маски и мытье рук.