Взрыв во дворе многоэтажного дома в городе Староконстантинов произошел сразу после полуночи 26 января.
«В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната «РГД-5». Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего открыто уголовное дело по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.