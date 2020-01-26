В Хмельницкой области 27-летний мужчина погиб от взрыва гранаты во дворе многоэтажки. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщила пресс-служба полиции области

Во дворе многоэтажки в Днепре взорвалась граната © commons.wikimedia.org, Samo8383

«В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната «РГД-5». Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.