В частности, отметил эксперт, для понимания Второй мировой войны не имеет никакого значения ни Мюнхенское соглашение, ни пакт Молотова—Риббентропа, поскольку дальнейшие события тех лет расставили все на свои места.
«Когда ты смотришь на Вторую мировую войну через призму Освенцима, ты понимаешь, где было добро, где было зло, кто уничтожал, кто освобождал. Это поможет также понять судьбу советских солдат в немецких концлагерях, и блокаду Ленинграда, и Хатынь», — подчеркнул Эскин.
А попытки Варшавы менять главное с побочным привели к тому, добавил политолог, что польскому представителю не нашлось места на памятных мероприятиях в Иерусалиме, поскольку Израиль четко выступает против реванша нацистских сил.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.