Польша занимается фальсификацией истории Второй мировой войны не в том смысле, что подделывает документы, а потому что переиначивает факты, тем самым меняя местами героев и преступников. Об этом рассказал израильский политолог Эвигдор Эскин 23 января на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике». Трансляция ©

«Когда ты смотришь на Вторую мировую войну через призму Освенцима, ты понимаешь, где было добро, где было зло, кто уничтожал, кто освобождал. Это поможет также понять судьбу советских солдат в немецких концлагерях, и блокаду Ленинграда, и Хатынь», — подчеркнул Эскин.

А попытки Варшавы менять главное с побочным привели к тому, добавил политолог, что польскому представителю не нашлось места на памятных мероприятиях в Иерусалиме, поскольку Израиль четко выступает против реванша нацистских сил.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Фактор Холокоста в современной украинской политике» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.